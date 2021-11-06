Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает
Первая неделя ноября отметилась ветреной и дождливой погодой. Между тем средняя температура в Беларуси в октябре вышла за пределы климатической нормы, рассказали в программе «Плюс-минус». Она составила +7,3 °C, что на 0,6 °C выше, чем обычно.
Ну а чего ждать в Беларуси дальше?
В понедельник, 8 ноября, скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, который смещается с юга Скандинавии на северо-западные районы европейской части России. Холодная неустойчивая воздушная масса далее придет и в Беларусь.
Температура воздуха снизится, ночью она составит от +2 до +7 °C, днем от +4 до +10 °C. Велика вероятность выпадения дождя с мокрым снегом. Кратковременные осадки синоптики прогнозируют уже во вторник, 9 ноября.
В Афинах +23°C, в Москве +7°C. О погоде в Европе на неделю с 8 по 14 ноября читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября
Последняя неделя октября подарила белорусам теплые дни, дождей практически не было. Выходные же и вовсе отличаются температурой, которая нечасто случается в конце октября, рассказали в программе «Плюс-минус». На столбиках термометра в дневные часы +16 – +19 °C.
Ноябрь, судя по прогнозам синоптиков, традиционно придет с дождями и похолоданием. Ожидается, что во вторник, 2 ноября, фронтальные разделы с Украины принесут осадки. Дожди пройдут на большей части республики. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1 до +7 °C, днем +7 – +13 °C. В среду, 3 ноября, также будет дождливо, ожидается туман.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В Риме +20°C, в Москве +10°C. О погоде в Европе на неделю с 1 по 7 ноября читайте здесь.