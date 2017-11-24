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«Возможно, буду покорять сцену взрослого «Евровидения». Лидия Заблоцкая о песенном конкурсе и его закулисье

24.11.2017 - 11:35

Уже через два дня грянут первые аккорды детского Евровидения-2017. Напомним, что Беларусь на песенном конкурсе представит 14-летняя Хелена Мерааи.

Начинать голосовать за нашу артистку можно уже с сегодняшнего дня.

О конкурсе и его закулисье поговорим с теми, кто уже прошёл через все медные трубы: победитель детского Евровидения-2007 – Алексей Жигалкович, бронзовый призёр детского Евровидения-2011 – Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2013 ­­– Илья Волков.

Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет (подробности).

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Хелена Мерааи. Источник фото: https://vk.com/kmeraai
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