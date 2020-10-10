«Возможно, постепенно он станет сезонным коронавирусом». Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Тема мирных акций в защиту стабильности и безопасности в Беларуси найдет свое продолжение и в итоговой информационной программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
О чем она будет? Смотрите в видеоматериале.
Программа «Неделя» выйдет в эфир на телеканале СТВ 11 октября в 19:30. Не пропустите.
Милош Земан заявил, что Чехия не может себе позволить ещё раз остановить экономику
COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды: за минувшие сутки число инфицированных в мире увеличилось почти на 351 тысячу. Около трети зараженных – жители Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих государствах ЕС вводятся новые ограничительные меры. В Испании выстроились километровые пробки из-за усиленного полицейского контроля на дорогах, ведущих в столицу. Мадрид заблокирован из-за вспышки заболеваемости.
Восстановлен режим чрезвычайной ситуации в Чехии, там инфекционные отделения больниц уже практически заполнены. По всей стране закрыты фитнес-центры, с понедельника прекратят работу театры, галереи, музеи и туристические объекты. Обучение переведено в онлайн-формат. При этом президент Милош Земан заявил, что страна не может себе позволить повторно остановить экономику. Такого же мнения придерживаются и другие мировые лидеры.