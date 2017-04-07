новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Возможность анонимного решения своих проблем». 5 новых центров здоровья подростков и молодежи откроют в Беларуси в 2017 году

07.04.2017 - 09:20

Новости Беларуси. В 2017 году в Беларуси откроют еще 5 центров здоровья подростков и молодежи. Они появятся в Орше, Кобрине, Могилеве, Бобруйске и Гомеле.

Сегодня во многих городах страны уже работают 55 таких центров. Подростки сюда обращаются не только за консультациями к профильным врачам, но и за анонимной психологической помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Специалисты проходят специальные тренинги, разработаны специальные пособия по консультированию подростков, по психологическому консультированию, почему в эти центры дети идут более охотно, чем в традиционную систему здравоохранения, обращаются к школьным психологам, потому что это не медицинская помощь и не система образования, и возможность, конечно, анонимного решения своих проблем.

К слову, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. А решение психологических проблем и борьба с депрессией объявлены Всемирной организацией здравоохранения главной темой 2017 года.

«Возможность анонимного решения своих проблем». 5 новых центров здоровья подростков и молодежи откроют в Беларуси в 2017 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Любанском районе терапевт «делал прививки» мертвым людям
Акушерское, неврологическое и приёмное отделение Жодинской центральной больницы планируют отремонтировать хозспособом
Акушерское, неврологическое и приёмное отделение Жодинской центральной больницы планируют отремонтировать хозспособом
В 2017 году Любанская центральная больница будет обновлена полностью
В 2017 году Любанская центральная больница будет обновлена полностью
Отделения в минских больницах №4 и 6 введут в эксплуатацию в 2017 году
На территориях крупных больниц Минска оборудуют вертолетные площадки
На территориях крупных больниц Минска планируют оборудовать вертолетные площадки
В Брилевичах планируется открытие новой детской поликлиники
В Брилевичах планируется открытие новой детской поликлиники
В Солигорске отремонтировали роддом и скоро откроют психоневрологический диспансер
В Солигорске отремонтировали роддом и скоро откроют психоневрологический диспансер
Каких сотрудников не хватает минским больницам и поликлиникам?
Каких сотрудников не хватает минским больницам и поликлиникам?
Все новости по теме Учреждения здравоохранения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru