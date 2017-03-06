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Возможность предоставления отцам отпуска в связи с рождением ребенка прорабатывается в Беларуси

06.03.2017 - 20:15

Новости Беларуси. Белорусских пап могут освободить от работы в связи с рождением ребенка. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс. Все нюансы отцовского социального отпуска прорабатывает межведомственная рабочая группа.

Таким образом, у мужчин появится законодательное право ухаживать за новорожденными вместе с мамами. Отмечу, каждая семья и сейчас может решить, кто пойдет в декретный отпуск с малышом. Правда, в 99% процентах случаев обязанности по уходу за детьми берут на себя мамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Возможность папе разделить как семейное счастье, так и все тяготы, приятные хлопоты, которые приходят в семью с рождением ребенка. Я думаю, это будет благоприятствовать укреплению семейных отношений, потому что приятные хлопоты, разделение вместе будет только укреплять семью.

Возможность предоставления отцам отпуска в связи с рождением ребенка прорабатывается в Беларуси

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