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Возможности онлайн-образования: как научиться футбольному фристайлу у самого Рональдиньо, изучить веб-дизайн и интернет-маркетинг?

24.10.2017 - 15:08

Слушать лекции тогда, когда у тебя получается, и там, где тебе удобно. Не учёба, а мечта! И почему бы её не воплотить? Именно так и сделал 22-летний Дмитрий. Парень закончил университет по специальности «туризм и гостеприимство», но дух предпринимателя не давал ему покоя. Однажды он пришёл домой, залез в интернет и стал смотреть обучающие видеоролики. 

Вопросов было много, но задавать некому. Поэтому суть продаж и настоящей рекламы осваивались один на один с компьютером. Теперь сам-себе-студент организовал маленький бизнес – продажа портретов в стиле поп-арт. 

Техник-технолог Антон может подбросить мяч ногой 2000 раз за один подход. Трюки с футбольным мячом или футбольный фристайл – вид спорта достаточно новый, в Беларуси неразвитый. Поэтому парню приходилось обучаться у самого Рональдиньо!  

К тренерской деятельности фристайлер пришёл постепенно. Теперь набивать не шишки, а мяч он учит около 10 ребят самого разного возраста.

 Семья Вадима переехала в Канаду, когда он был ещё подростком. Там парень увлёкся веб-дизайном и программированием. Поэтому всвободное от уроков время он водил не мяч по полю, а компьютерную мышку по экрану. В результате к концу школы молодой человек овладел такими знаниями, что хобби стало приносить заработок. 

Как видите, для того, чтобы учиться в университете – необязательно ехать в США. Да и в любой профессии учитываются знания, навыки и умения, а не количество времени, проведённое в университетских аудиториях. 

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