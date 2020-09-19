«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
Новости Беларуси. В понедельник, 21 сентября, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».
А к середине недели днем в западных районах страны скажется влияние фронтального раздела.
Александр Костюков, дежурный синоптик Белгидромета Минприроды:
На предстоящей неделе по республике будет преобладать малооблачная погода, осадков не ожидается. В начале недели в ночные часы в отдельных районах по югу-востоку республики возможны слабые заморозки до 0, –2.
С середины недели будет происходить поступление теплых воздушных масс с Балканского полуострова.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
Синоптики предупреждают: в Беларуси на неделе возможны первые ночные заморозки.
Если уродился урожай рябины, зима будет морозной. Народные приметы на конец сентября
Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 сентября православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус». Считается, какая погода в этот день, такой будет и вся осень.
«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
В народном календаре 23 сентября – день осеннего Петра и Павла Рябинников. Предки верили, если уродился урожай рябины, зима будет суровая и морозная.
25 сентября – день Артамона. Существовало поверье, что с этого дня змеи перебираются из полей в леса и уходят под землю. Дождь в этот день предвещал затяжную зиму.