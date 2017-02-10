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Возраст для женщины – не самое главное! Маргарита Мушкатова стала моделью в 77 лет

10.02.2017 - 13:00

За последние годы в индустрии моды произошла революция. Размер ХХS больше не является обязательным, а на подиуме и в рекламе появились модели, чей возраст далек от цифры 16.

Маргарите Тимофеевне 77 и это не мешает ей сниматься для модных изданий и дефилировать по подиуму.

Популярность к ней пришла внезапно. Пару лет назад Маргариту Тимофеевну на улице Минска заметил фотограф. С тех пор у нее собралось богатое портфолио, в котором журналы, плакаты, ролики и баннеры. Одно из последних ярких событий в модельной карьере – показ для ООН в Беларуси.

Маргарита Мушкатова и не мечтала стать моделью. Из-за воинской службы мужа приходилось много ездить по свету. Хотя и считается, что военные в жены выбирают самых красивых девушек, наша героиня утверждает, что с годами она становилась только симпатичнее, и делится небольшими женскими хитростями.

В юности ей часто делали комплименты, мол, один в один Людмила Гурченко. Она даже сшила платье как у актрисы в кинофильме «Карнавальная ночь». Сейчас все чаще слышит, что похожа на Мерилин Монро. До сих пор противоположный пол не обделяет ее вниманием.

У Маргариты Тимофеевны пять внуков и правнучка. Молодое поколение в восторге, что их бабушка – модель. Как говорила знаменитая Коко Шанель: «Возраст для женщины – не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца своих дней». Настоящая красота не стареет. И наша героиня это доказывает на своем примере.

Марагита Мушкатова
Марагита Мушкатова
Фото. Марагита Мушкатова
Марагита Мушкатова
Фото. Марагита Мушкатова

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