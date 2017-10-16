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Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи

16.10.2017 - 14:06

Новости Беларуси. Многие белорусы изъявили желание проходить анкетирование через интернет. Белстат 16 октября озвучил предварительные итоги пробной переписи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, кампания проходила со 2 по 13 октября в Молодечненском районе. За отведенное время специалисты апробировали методы, которые затем будут использованы во время национальной переписи населения в 2019 году. Опросить удалось почти 15 тысяч человек. От участия в анкетировании отказалось менее 2%.

Отметим, главной новацией кампании стал отказ от бумажных переписных листов в пользу планшетов. Новинка оправдала себя полностью. Время, затраченное на заполнение анкеты в электронном формате, заняло в среднем 5 минут на одного человека. Это в 3 раза быстрее, чем при заполнении бумаг. Вопросы – а их было 49 – в основном были понятны населению.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Удалось ответить на все поставленные перед органами статистики задачи. То есть мы определили и нагрузку на одного переписчика, мы определились с методологическими положениями, и с организационными вопросами, которые мы сегодня будем отрабатывать и строить календарный план и графики по их разрешению.

Мы определились с использованием планшетов. Поняли, что это большой плюс в проведении переписи. По моим ощущениям, наверное, процентов 30 (может, чуть меньше) готовы будут пройти через интернет, потому что реально было удивительно, когда возрастное население с удовольствием отвечало о том, что оно перепишется через интернет.

Анкетирование проводилась как на дому, так и на стационарных участках. Задействовали в пробной переписи сотрудников органов государственной статистики.

Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи

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