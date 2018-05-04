﻿ «Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Специальный репортаж СТВ

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале

04.05.2018 - 11:58

Новости Беларуси. «Специальный репортаж» начинает своё путешествие по безвизовой зоне.

И неслучайно – на теплоходе.

Ведь именно отсюда, с Августовского канала полтора года назад всё и началось.

До границы с Евросоюзом здесь – рукой подать.

А 26 октября 2016 года вошло в историю как день, когда в Гродненскую область, вот так по воде, приехал первый безвизовый турист из Польши.

На палубу этого теплохода ступала нога и поляков, и немцев, и англичан, и итальянцев. Сейчас Августовский канал прислушивается к литовской речи.

Для гостей – коронное шоу – шлюзование.

Рукотворное гидравлическое сооружение XIX века – Августовский канал – растянулся на 102 километра. Внушительная цифра не оставила равнодушной Дануту Валёнене – жительницу литовского города Кедайняй. Она знает, что подобных уникальных каналов в мире существует лишь три.

И один из них – в Беларуси.

Всегда хотела увидеть своими глазами. Благодаря безвизовому въезду, смогла открыть для себя нашу страну.

Данута Валёнене, турист (Литва):
Впечатления очень впечатлительные! Очень всё понравилось. Я впервые в Гродно.

Понравился город и очень здесь хорошо.

Очень-очень! Очень приятные белорусы, с которыми мы говорили в магазинах, на площадях.

От живописных пейзажей до атмосферных улиц старинного центра.

Гродно уже смело претендует на звание туристической столицы страны.

Кому-то напоминает Львов, кому-то – Краков, а некоторые и вовсе говорят: «Гродно – это маленький Париж».

Заблудиться тут иностранцу невозможно – на каждом углу специальные указатели и стенды на разных языках.

Как пройти к замку, где перекусить, какие магазины работают по системе Tax Free.

Мест отдыха и развлечений становится всё больше и больше.

Активно подключаются частники.

Ведь туристу должно хватить впечатлений на 10 дней – именно такой максимальный срок пребывания без визы на западе Беларуси.

Рафал Матэра, турист (Польша):
У нас в Польше сейчас большие выходные. И решили приехать в Гродно. Тем более, есть такая возможность приехать без виз.

Это очень удобно, без лишней бюрократии.

Раньше нужно было собирать много документов. А тут – довольно быстро границу прошли – и вот мы в городе над Неманом. Уже посмотрели два красивых замка и здесь такие красивые виды Немана! Это, конечно, запомнится!

Алексей Чужов, турист (Россия):
Европа, по большей части. Очень интересно. Эти маленькие улочки. Смешение культур.

У нас, конечно, в России такого гораздо меньше.

Я бы сюда хотел вернуться, честно говоря, мне город понравился!

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Дорогой туриста». Специальный репортаж
«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче
В Гродно появится смотровая площадка на берегу Немана, а на Августовском канале – суда нового формата
Сувенирный паспорт туриста выпустили в Гродненской области
«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»
«Когда с делегациями приезжали, на себе ощутили острую нехватку гостиничных мест»: китайцы обновят отель в Гродно
«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra
Крупнейшая турецкая авиакомпания представила видеоролик «Минск. Прекрасная столица Беларуси»
Крупнейшая турецкая авиакомпания представила видеоролик «Минск. Прекрасная столица Беларуси»
Все новости по теме Туризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru