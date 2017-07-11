новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Впервые победитель детского музыкального конкурса «Витебск-2017» будет открывать фестиваль

11.07.2017 - 21:01

Новости Беларуси. В преддверии официального открытия «Славянского базара» Витебск не спит уже сутки, его улицы наполнены музыкой и весельем, а по ночам оживает Летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 июля дан старт XV международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-2017». Обладатель его гран-при впервые выступит на открытии фестиваля.

Эмоциональная, яркая и бесстрашная.

Так говорят участники детского музыкального конкурса «Витебск-2017» о представителе Беларуси. И хоть внешне она нежна и грациозна, по характеру – боец. Три дня назад Маша Магильная прыгнула с тарзанки, чтобы набраться эмоций перед важным выступлением.

Мария Магильная, участница международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» (Беларусь):
Ты набираешься такого адреналина, потому что здесь такая напряженная обстановка.

Все борются за победу, все борются, чтобы себя как лучше показать.

Ее конкуренты – 20 юных артистов со всего мира. Сегодня конкурс не просто международный – межконтинентальный. За победу сражаются, к примеру, юные артисты Кубы и США.

Участники:
Я познакомился со всеми детьми. Я очень рад, что я тут, на таком концерте.

Я пою с пяти лет. И да, моим конкурентам есть повод меня бояться, потому что у меня есть счастливая кепка. Я думаю, что у меня все получится.

По условиям оценок юным конкурсантам 11 июля не выставляют.

А имя победителя станет известно накануне официального старта 26 международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Впервые в истории юный обладатель гран-при выступит на концерте-открытии.

Впервые победитель детского музыкального конкурса «Витебск-2017» будет открывать фестиваль

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хулио Иглесиас-младший, Григорий Лепс, Егор Крид и «Руки Вверх»: кто выступит на «Славянке-2017»
Хулио Иглесиас-младший, Григорий Лепс, Егор Крид и «Руки Вверх»: кто выступит на «Славянке-2017»
Славянский базар-2017. Гости фестиваля могут увидеть слуцкие пояса из частных коллекций
Славянский базар-2017. Гости фестиваля могут увидеть слуцкие пояса из частных коллекций
13 июля на аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители
13 июля на Аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители
«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля
«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля
Грандиозное шоу Зары и город мастеров: что публиковали гости «Славянского базара» 10 июля (обзор соцсетей)
Источник фото: instagram.com/zara_music/?hl=ru
Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»
Егор Шаранков
Егор Шаранков и Мария Магильная представят Беларусь на «Славянском базаре в Витебске-2017»
Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»
Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru