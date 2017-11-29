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Впервые сельхозорганизациям Беларуси вернут деньги за проезд по платным дорогам во время уборки

29.11.2017 - 15:09

Новости Беларуси. Теперь уточняются суммы и то, какие именно машины колесили во время жатвы на трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возврат денег, в соответствии с распоряжением Президента, осуществит предприятие «Белавтострада».

Впервые сельхозорганизациям Беларуси вернут средства, затраченные на проезд по платным дорогам во время уборки

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