Впервые сельхозорганизациям Беларуси вернут деньги за проезд по платным дорогам во время уборки

Новости Беларуси. Теперь уточняются суммы и то, какие именно машины колесили во время жатвы на трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возврат денег, в соответствии с распоряжением Президента, осуществит предприятие «Белавтострада».
Новости Беларуси. Теперь уточняются суммы и то, какие именно машины колесили во время жатвы на трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возврат денег, в соответствии с распоряжением Президента, осуществит предприятие «Белавтострада».
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