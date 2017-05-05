новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Впервые в Минске: 69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси

05.05.2017 - 08:51

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию гравюр Рембрандта 5 мая торжественно откроют в Национальном художественном музее. Это первая большая выставка в Минске – она состоит из 69 оригинальных офортов, принадлежащих частному владельцу. Они приносили Рембрандту неплохой доход, при этом художник следил за качеством оттиска и выпускал ограниченное число отпечатков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Клип, куратор выставки:
Гравюра – это очень трудоемкий процесс, требующий большого умения и навыков. И Рембрандт владел ими вполне. Кроме этого, Рембрандт мог без каких-либо подготовительных рисунков наносить необходимые штрихи на гравировальную пластину.

Некоторые офорты полностью или частично повторяют картины Рембрандта. Иногда мастер создавал гравюры в течение многих лет. Например, работой «Христос, исцеляющий больных» художник занимался 7 лет. Фрагмент этого листа есть в экспозиции. Размеры офортов тоже были разными. Например, «Голова кричащего мужчины в меховой шапке» – всего 36x29 миллиметров, а офорт «Христос перед Пилатом» – почти полметра.

69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте
Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте
В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»
В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»
«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков
«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков
«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею
«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею
Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане
Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане
Выставка «Волшебство старинной игрушки» в Бресте
Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте
«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков
«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков
Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске
Национальный костюм XX века: выставка воссозданной зимней однжды мужчин и женщин открылась в Витебске
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru