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Впервые в Минске прошёл Международный конкурс искусств «Talented Kids» среди одарённых детей. Репортаж СТВ

03.05.2018 - 12:19

Одаренных вокалистов, танцоров и музыкантов 29 апреля объединил первый международный конкурс искусств «Talented Kids». Юные звездочки съехались со всех уголков Беларуси и России, чтобы показать себя и посмотреть на других. И творческий экзамен прошел на ура: ликовали не только зрители, но и жюри. Многие снимали яркие выступления на смартфоны. Это лучшая оценка для педагогов и их одаренных учеников.  

Ирина Федюкова, учитель по классу скрипки ГУО «Детская музыкальная школа искусств №12 г. Минска»:
Детям нужно, как можно больше выступать, это их организует, это для них такой драйв

Татьяна Фролова, учитель по классу скрипки ГУО «Детская музыкальная школа искусств №12 г. Минска»:
Дети после конкурсов, конечно, реализуют себя, они мечтают стать певцами и пианистами, и учителями

Сотни репетиций и всего один шанс, чтобы побороть свое волнение и показать мастерство. Конкуренция на подобных мероприятиях только во благо, она учит развиваться и вдохновляет на новые старты. Однако для судей на сцене все равны: и опытные артисты, и новички. Так, маленькие охотники за приведениями из Пружан покорили публику своей харизмой. 

Олег Строк, режиссер Пружанского городского Дворца культуры:
Небольшой, конечно, но пока опыт, потому что никуда еще не ездили и для деток хотя бы посмотреть Минск, потому что мы далеко живем отсюда. Дети хорошие у нас растут теперь и более раскованные, нынешнее поколение не такое, как было наше

Новое поколение растет невероятно творческим, артистичным и, что самое главное, подготовленным к сцене. Поэтому на языке пластики юным танцорам по силам рассказать любую историю. 

Кирилл Бултруков, хореограф, артист балета Белорусского государственного молодежного театра:
Мы уходим от каких-то стереотипов и ищем новые формы, новые решения. Хороших ребят было очень много. Достойных поехать в Польшу дальше в конкурсе было тоже много, поэтому результаты выведут лидера. Это не победитель, это лидер.  

Задача «Talented Kids» не только зажечь новые имена на белорусской сцене, но и поддерживать наши культурные традиции. Поэтому в программе было немало самобытных номеров с национальным характером. Именно с таким репертуаром нужно ездить на международные конкурсы и представлять Беларусь в лучшем свете. 

Но чтобы быть успешным артистом, таланта и трудолюбия бывает недостаточно, следует подумать также о продвижении. Поэтому организаторы выбирали состав жюри на конкурс неслучайно и приготовили для победителей свои сюрпризы! 

Надежда Яновская, организатор I Международного конкурса искусств «Talented Kids»:
У нас есть представители центра Мулявина, думаю, ими заинтересуются и тоже будут продвигать их на "Евровидение" выступать от Беларуси. У нас будут даны сертификаты на международное участие в дистанционном конкурсе Польша-Германия. 

Какие эмоции получили участники конкурса, и что говорили юные таланты за кулисами – узнаете из видеоматериала. 

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