Впервые за 20 лет власти Австралии приложили жителям добровольно сдать незаконное оружие

Новости Беларуси. Оружейную амнистию объявило правительство Австралии. Жителям страны предложили добровольно сдать оружие, пообещав не задавать лишних вопросов о его происхождении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве юстиции заявили, что в последнее время ситуация с безопасностью в Австралии стала хуже.

А во время терактов в других странах злоумышленники часто используют именно незаконное оружие.

В предыдущий раз повсеместная оружейная амнистия проводилась в Австралии 20 лет назад после трагедии в Порт-Артуре.

В апреле 1996 Мартин Брайант зашел в кафе и расстрелял посетителей, затем устроил настоящую охоту на прохожих. В итоге погибли 35 человек. Это чудовищная трагедия для маленького городка с населением всего в 200 жителей и самое массовое убийство в истории Австралии.