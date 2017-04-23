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«Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП»

23.04.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Ответственность бизнеса – на одной чаше, контроль государства – на другой. Уравновесит эти весы новый декрет Президента. Развернуть свое дело будет проще и персональной ответственности больше. Например, уже сегодня в ваше, скажем, кафе не придут из МЧС с проверкой, но за пожар, если что, ответит руководитель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:
Бизнес ждал. И теперь станет проще. Об этом говорят все представители кругов заинтересованных. Ведь работе без преград рад каждый. И мнения сошлись.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Чтобы открыть кафе, например, небольшое, нужно было потратить не один месяц, что создавало трудности для начала работы. Сейчас предлагается все упростить.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Мы уверены, что это создаст не только рабочие места, но самое главное, даст возможность людям поверить в себя.

Так о новых правилах ведения бизнеса говорят люди, задача которых – его стимулировать. Есть понимание, значит, зарождается и новый интерес со стороны тех, кто хочет или уже имеет, свое производство.

Александр Бодяко, директор научно-производственного предприятия:
Принужденно эффективным труд не может быть никогда. Тем более в бизнесе. Поэтому, что говорил глава государства, раскрепостить деловую инициативу – это действительно очень важно.

Частное предприятие полностью или частично – всем документ в помощь. И если есть возможность увеличивать объемы производства, не отвлекаясь на бумажную волокиту и проверки за проверками. Почему бы не начать воплощать заветные мечты в реальность.

Дмитрий Хатулев, заместитель генерального директора обувного холдинга:
Подготовлен законопроект, который предусматривает, в первую очередь, конечно, повышение эффективности производственных предприятий, чтобы они выпускали конкурентную продукцию, которая поможет больше экспортировать нашей продукции за рубеж.

Предприятие Андрея Липского выпускает энергетическое оборудование. Последние два года прибавляют и в производстве на 30%, и в штате – все на те же. Для него заниматься делом без лишних проволочек – возможность и в этом году еще на треть прибавить.

Андрей Липский, генеральный директор производственного предприятия:
Бухгалтерия сейчас занимается не анализом хозяйственной деятельности предприятия, а пишет и пишет отчеты для статистических органов. Это существенный объем работы, который на нас упал и является препятствием для роста.

И новые места рабочие, и зарплата, и рынки сбыта расширить. Декрет должен заложить новую основу для ведения бизнеса. По-новому, но с полной ответственностью не только за свое дело. За людей, которые верят в тебя, а ты доверяешь им.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:
Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП, как это есть в большинстве стран Европы. Это будет вторая колея наряду с крупными государственными предприятиями. И тогда экономика Беларуси действительно стремительно пойдет вверх.

«Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП»

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