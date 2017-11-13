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Врач – о состоянии пострадавших от укусов лисы в Мозыре

13.11.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали от укусов лисы в Мозыре. Дикое животное свободно гуляло по городу. И факт ни у кого не вызвал подозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты предполагают, что лиса была заражена бешенством. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Наталья Тишкова, главный врач Мозырской центральной городской поликлиники:
К нам в приемное отделение 12 ноября вечером трое пациентов бригадой скорой медицинской помощи и 6 человек обратились самостоятельно. Им оказана необходимая медицинская помощь, ведется наблюдение. Сейчас они все в удовлетворительном состоянии.

Случаи появления лис в городской черте уже не редкость. Факты зафиксированы в Пинске, Гродно и других центрах. Не боятся людей только бешеные животные. Отсутствие страха перед человеком – прямой признак заболевания.

Врач – о состоянии пострадавших от укусов лисы в Мозыре

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