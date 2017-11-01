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Врач-травматолог: «Если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу»

01.11.2017 - 01:48

Новости Беларуси. Какова должна быть физическая нагрузка для разных возрастов, рассказали в программе «Теледоктор» 

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Если брать рекомендации врачей, что, в среднем, в сутки должно быть хотя бы 20 минут гимнастики, если человек занимается спортом – это три раза в неделю, в среднем, по часу, а то и полтора часа.

Но тут зависит от возраста, каково его состояние здоровья на самом деле.

Ведь для пожилого человека достаточно тяжелая физическая нагрузка может завершиться и проблемой со здоровьем. Поэтому мы всегда говорим об индивидуальном подходе.

Теледоктор. ЗОЖ

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