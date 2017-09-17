новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки

17.09.2017 - 14:17

Новости Черногории. Шокирующее убийство расследуют в Черногории. Там во время тренировки застрелили футболиста Горана Ленаца, вратаря местного клуба. Спортсмену было 33 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение произошло в городе Котор. Сначала злоумышленник выстрелил несколько раз в воздух, чтобы распугать других футболистов и, видимо, открыть лучший вид на потенциальную жертву. Ленац получил ранение в голову. Спасти спортсмена врачам не удалось. Он скончался в госпитале, не приходя в сознание.

Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами
трагедия в деревне Амховая-1 произошла весной этого года
Вынесен приговор мужчине, который до смерти избил 4-летнюю девочку
Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске
Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске
Человек в маске ночью убил девушку ножом возле школы в Минске
Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке
Поле, где нашли тело
Обгоревший труп мужчины нашли в Минской области: в убийстве подозревают 30-летнего сына
Фото: world_class_khv
«Добрейший был человек»: что известно о гибели российского спортсмена в уличной драке
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Мужчина шваброй убил младшего брата в Ивьевском районе
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru