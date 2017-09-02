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Все для подготовки пловцов: первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи

02.09.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи. Современное спортивное сооружение спроектировано с минимальными затратами. При этом внутри имеется все необходимое, чтобы вырастить будущих чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс включает два бассейна, один из них – для совсем юных пловцов. Есть и специальные дорожки для людей с ограниченными возможностями. Одновременно осваивать различные техники плавания в бассейне могут до 70 человек.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию:
Это очень нужное место, потому что в этом районе на самом деле не хватало бассейнов, всем приходилось ездить или в центр, или в какую-то другую точку города, что было очень неудобно. Здесь есть все для того, чтобы подготовить ребят и вывести на определенный уровень даже в спортивном классе.

Александр Лагуновский, директор детско-юношеской спортивной школы по плаванию «Нептун»:
Бассейн строился в течение 9 месяцев, к началу сентября и планировалось, что он будет запущен. В тестовом режиме были проверены все системы, устранены все неполадки, какие возникали. Их было мало, фактически не было. И сейчас мы можем спокойно работать, функционировать.

Строительство типовых бассейнов планируется в каждом районе столицы. Уже в 2018 году будут введены в эксплуатацию аналогичные комплексы в Заводском и Фрунзенском районах.

Все для подготовки пловцов: первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи

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Фото: instagram.com/m_phelps00
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