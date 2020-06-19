«Пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, пропало обоняние». Как оператор СТВ заболел коронавирусом. И вылечился
Одышка и потеря вкуса – первые гости при коронавирусной инфекции. История Валерия Науменко началась именно с таких, безобидных, на первый взгляд, симптомов.
Валерий Науменко:
Я дома находился на самоизоляции, как контакт первого уровня. Позвонили, сказали, что у вас положительный результат. Уже перед тем, как они сообщили, у меня уже начинались такие симптомы, как прыжки давления, пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, но я это все относил к простуде, пропало обоняние у меня.
Когда сил самостоятельно бороться с коварной инфекцией уже не осталось, Валерий Николаевич обратился к профессионалам. Медики скорой помощи выявили у мужчины пневмонию и настояли на госпитализации.
Валерий Науменко:
Паника только у людей. Приехал в больницу, там все спокойно. Сказали сдать анализы крови, идти на рентген, потом отправили в палату. Им, конечно, очень тяжело медсестрам, врачам. Все делают самоотверженно свою работу. Мне везде попадались на пути очень хорошие люди.
С этого дня и началась усердная борьба за жизнь. Ежедневные обследования и слаженная работа медиков вскоре сделали свое дело. Ведь впереди пациента Науменко ждали заветные слова: результат теста – отрицательный.
Валерий Науменко:
Потом две недели у меня был период реабилитации. Это, вообще, почти как санаторий, все процедуры: и лазерное лечение, и спелеолечение, и физкультура, и магниты – все отлично, кроме танцев.
С легкой походкой и счастливой улыбкой – именно так Валерий Николаевич вернулся победителем в родные стены телеканала CТВ. Теперь, отправляясь на съемочную площадку, оператор, не скрывая эмоций, делится: благодаря подвигу медиков, чувствует себя прекрасно.
Выздоровело уже более 34 тысяч человек. Тем временем врачи не устают напоминать: ослаблять бдительность еще рано. Помните о правилах респираторной гигиены. Регулярно мойте руки и соблюдайте дистанцию в общественных местах.
Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии
Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема иностранных кредитов. Некоторые готовы нам оказать поддержку, но в придачу навязывают еще и свои условия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии.
Слушайте, я не хочу, чтобы не дай бог повторилась ситуация в Беларуси как в Италии. Я этого не хочу, у нас своя страна, своя ситуация. И дай бог, чтобы мы дальше закончили с этим коронавирусом как сейчас.
Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость?