Все книги Франциска Скорины на трех языках и под одной обложкой: в Минске пройдет презентация уникального издания

Новости Беларуси. «Всемирное наследие Франциска Скорины». 3 августа в Национальном художественном музее презентуют издание, которое впервые под одной обложкой объединит все 25 книг белорусского первопечатника. Уникальный сборник выйдет сразу на трех языках – белорусском, русском и английском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание, которое уже получило высокую оценку на международных книжных конкурсах, приурочено к юбилею нашего книгопечатания. 6 августа исполнится ровно 500 лет с момента выхода первой белорусской книги – «Псалтыря» Франциска Скорины.