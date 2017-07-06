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«Все настроены на работу»: в Минск на трудовой семестр приехал студенческий отряд из Санкт-Петербурга

06.07.2017 - 14:01

Новости Беларуси. Минский вокзал встречает студентов из Санкт-Петербурга. Молодые люди приехали в Беларусь для участия в трудовом семестре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята из северной столицы России помогут в благоустройстве стадиона «Динамо».

Кроме работы, их ожидает интересная культурная программа. В свободное время они смогут увидеть все достопримечательности белорусской столицы в обзорной экскурсии, посетить театры и попробовать национальную кухню.

Борис Богданов, бригадир студенческого отряда (Россия):
Все настроены на работу, все активные ребята, мы собрали очень хороший коллектив. Они уже подружились. Думаю, все будет на высшем уровне. Ожидаем получения большого количества опыта и сплоченного коллектива на выходе. Мы собираемся проводить концерты, участвовать в городской спартакиаде.

Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке начнется уже на следующей неделе. Жить ребята будут в студенческой деревне БГУ.

«Все настроены на работу»: в Минск на трудовой семестр приехал студенческий отряд из Санкт-Петербурга

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