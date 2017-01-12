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Все нидерландские поезда отныне ездят на энергии ветра

12.01.2017 - 12:34

Новости Нидерландов. Все нидерландские поезда отныне ездят на энергии ветра. В 2016 году благодаря ветряным электростанциям передвигались лишь две трети составов. Остальные должны были на нее перейти лишь в 2018 году, так как своей электроэнергии в стране не хватало и ее закупали в соседних. Но план решили опередить и построили еще несколько электростанций – тоже экологически чистых.

С помощью новых технологий в Нидерландах надеются снизить количество вредных выбросов от железной дороги до нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все нидерландские поезда отныне ездят на энергии ветра

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