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Все нюансы опеки пропишут в договоре: в Беларуси официально появятся замещающие семьи для одиноких пожилых

13.07.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Такой вид опеки для нашей страны новый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о ситуации, когда человек или семья оказывают социальные услуги старикам, при этом живут вместе и ведут общий бюджет. Все нюансы опеки пропишут в договоре.

Контролировать процесс будут социальные службы.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я думаю, что речь идет не о корыстных интересах, а все-таки о человеческих отношениях.

Между тем, в стране практика, когда помощь пожилым оказывается в семьях, уже существует. Ее лишь обоснуют законодательно. Новое положение вступит в силу уже с 25 декабря.

Больше о новостях экономики за 13 июля здесь.

Все нюансы опеки пропишут в договоре: в Беларуси официально появятся замещающие семьи для одиноких пожилых

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