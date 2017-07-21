«Все стучало, все тряслось»: в Турции и Греции случилось мощное землетрясение

Новости Беларуси. Белорусов среди пострадавших от землетрясения в Турции и Греции нет. Об этом сообщают наши дипломаты за рубежом. Сейсмическая гроза произошло минувшей ночью в Эгейском море. Магнитуда составила около 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турецком Бодруме – популярном курорте – подземные толчки спровоцировали цунами. Пришвартованные в портах лодки и яхты как щепки раскидало по берегу. Затопленными оказались дороги, кафе и отели. Люди в панике выбегали на улицу, сбивая с ног друг друга. Опасаясь автершоков, многие эту ночь провели на улице.

Кристофер Хакланд, инструктор по дайвингу (Греция):

Первая реакция – сразу выбежать из номера. Все стучало, все тряслось. Мы выбегали через кухню. Лампа под потолком раскачивалась, посуда вываливалась из шкафов.

В общей сложности на турецком побережье Эгейского моря и греческом острове Кос пострадали более двухсот человек. Несколько десятков в тяжелом состоянии остаются в больницах. По последним данным два человека погибли. Это туристы из Швеции и Турции.