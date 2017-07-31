Все-таки первые: белорусскому экипажу вернули золото в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

Новости Беларуси. Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России. Судейская коллегия пересмотрела результаты воскресного заезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ювелирно отстрелявшиеся по трем «танкам», «вертолету» и «РПГ» белорусские армейцы допустили оплошность при маневрировании. Машина задела столб. Этого не заметил механик-водитель и не остановился на штрафной площадке. Спорная ситуация все же разрешилась в нашу пользу.

Белорусские экипажи выйдут на старт еще 1 и 5 августа. Они также поборются за выход в полуфинал. Танковый биатлон – один из этапов Армейских международных игр. Они продлятся до середины августа на территории пяти государств: России, Казахстана, Китая и Азербайджана и Беларуси. В программе без малого 30 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причем пять из них проводятся впервые.