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«Все то, что будет происходить на сцене, всегда новое»: в Витебске открылся XXX Международный фестиваль современной хореографии

16.11.2017 - 15:12

Новости Беларуси. Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске. Каждый раз он становится площадкой, которая собирает лучшие белорусские коллективы и зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На несколько дней фестиваль станет экспериментальным цехом танца. Так, театр Евгения Панфилова привез в северную столицу Беларуси смелый и яркий данс-спектакль. Ну а стартовал фестиваль выступлением не менее известного коллектива – «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова.

Марина Романовская, автор идеи Международного фестиваля современной хореографии:
Все то, что будет происходить на сцене, всегда новое. И на конкурсе, и в гостевой фестивальной программе. Любое творчество, к которому ты прикасаешься, это всегда новинка, удивление, ожидание чего-то нового. Таким же будет и 30-й. Когда-то про нашу белорусскую хореографию мы говорили: она существует; потом мы говорили: она не просто существует, она побеждает в международных конкурсах.

Во время открытия также вручили специальную награду за значительный вклад в развитие современной хореографии и преданность творческому делу. Награду витебскому хореографу Диане Юрченко вручил Сергей Безруков. Народный артист России привез в Витебск картину «После тебя», где сыграл роль хореографа.

«Все то, что будет происходить на сцене, всегда новое»: в Витебске открылся XXX Международный фестиваль современной хореографии

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