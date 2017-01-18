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Все законодательные акты, принятые парламентом в 2016 году, соответствуют нормам и принципам Конституции

18.01.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Законотворчество должно быть направлено на достижение целей по развитию страны. В Конституционном суде 18 января огласили послание Президенту и Национальному собранию. Это своеобразное резюме законотворчества в стране за 2016 год.

Документ дает оценку 53 законодательным актам, которые были приняты в минувшем году парламентом. Все они признаны соответствующими нормам и принципам основного закона страны.

Отдельное внимание Конституционный суд обращает на необходимость разработки механизма оценки воздействия законов на социально-экономическое развитие страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:
Нужно выработать такую систему, при которой бы постоянно изучалось, в какой мере оказывает положительное или негативное воздействие принятие тех или иных норм. Определенные элементы в этом направлении у нас имеются, но необходим системный, тщательный анализ. Это будет влиять на стабильность законодательства, уверенность граждан в том, что принятые нормы будут положительно сказываться на дальнейшем урегулировании тех или иных общественных отношений.

В ближайшие дни послание будет представлено главе государства и обеим палатам парламента, а также опубликовано в прессе и Интернете.

Все законодательные акты, принятые парламентом в 2016 году, соответствуют нормам и принципам Конституции

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