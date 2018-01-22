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«Все закрыто, никто ничего не делает». Как быть, если СТО откладывает возврат авто?

22.01.2018 - 15:07

Столичные автолюбители по различным причинам обратились на станцию технического обслуживания в самом центре Минска по адресу переулок Твердый,7. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, почему герои сюжета вынуждены были в последние две недели пересесть на общественный транспорт.

Сергей Варава, минчанин:
Замена сцепления. В пятницу обратились. Сказали, в субботу к обеду машина будет готова. В субботу сказали, что снята коробочка, к концу дня будет сделано. Приехал в 4-5 часов – никто ничего не делал. Приехал в воскресенье – все закрыто, никто ничего не делает.
Андрей Пекарский, минчанин:
В субботу в час дня обратился заменить шайбы под форсунками. Шайбы, как сказали, заменили. Сломали датчик. Заявка не была оформлена. Когда я понял, что что-то пошло не так, приехал директор. Я спрашиваю: Что будем делать? Как будем решать вопрос? Говорит: «Не знаю, я до семи часов буду париться в бане».
Сегодня стараниями мастеров минчане без колёс, однако сами заведены до предела. Одни вынуждены пользоваться общественным транспортом, у кого-то встал бизнес.

Бесконечные звонки и визиты, а воз, точнее авто, и ныне там.

Павел Ботяновский, минчанин:
Нами были предоставлены запчасти. С их стороны должна была быть только установка. Был согласован срок готовности автомобиля на пятницу, на вечер. Сегодня с утра узнаем, что автомобиль не готов, а, спустя несколько часов, узнали, что одна из запчастей в процессе ремонта была повреждена. На что нам предложили ее приобрести за свой счет.

Напрасно мужчины не потребовали оформления документов.


Как правило, именно устные закулисные договоренности с мастером заканчиваются плачевно и для кошелька, и для нервной системы автовладельца.

Ольга Пискарёва, корреспондент СТВ:
Станция технического обмана или всё-таки обслуживания? Шестеро автовладельцев не могут забрать из автомастерской своих «железных коней».

С виду станция как будто закрыта. Вокруг – никого, щеколда задвинута. Но буквально 2 минуты назад мастер покинул место боевой славы, вероятно, сильно переживая сложившуюся ситуацию и решив избежать встречи с надутыми клиентами. Другие специалисты – на рабочем месте, да вот только открывать чужим, то есть съемочной группе СТВ, руководство не велело.

Вняв голосу разума, ответить за дела своих сотрудников, возвратился директор виртуозов шиномонтажа и работников гаечного ключа.

Андрей Матюшенков, директор СТО:
Это банальное стечение обстоятельств, которое имеет место быть в работе любого СТО, да и вообще мелкого бизнеса. С 1 января 2017 года, согласно правилам бытового обслуживания, договор-заказ может составляться в устной форме. То есть это конкретно прописано в правилах бытового обслуживания.

Тут представитель СТО либо лукавит, либо глубоко заблуждается.

Ольга Иващенко, юрист:
Данная информация не соответствует действительности. Заказ-наряд должен оформляться в письменном виде. Согласно постановлению Совета Министров РБ об оказании услуги, потребитель заключает заказ-наряд с исполнителем, в котором отражаются сроки оказания услуги, а также стоимость оказания услуги и иные требования, которые предъявляет потребитель. В том числе и состояние автомобиля, в котором он передает исполнителю первоначально.
Внимательно смотрите вокруг и слушайте мастера, задавайте вопросы. Изучите отзывы, прозвоните несколько мастерских, спросите, сколько стоит норма-час. Просите оформить документы на работы. В них должны быть указаны сроки выполнения работ, перечень.

Поинтересуйтесь квалификацией ремонтника.

Что же делать тем, кого неправильный выбор мастерской уже привел к проблемам?

Ольга Иващенко, юрист:
Выявлены ряд нарушения. Всем обратившимся потребителям не были предоставлены заказ-наряды, что требует постановление Совета министров «Об оказании бытовых услуг» непосредственно транспортного средства. Кроме того, с потребителями не согласована стоимость оказания услуги, потребителям не переданы автомобили – ни в том же состоянии, ни в отремонтированном. Необходимо обратиться к исполнителю в Книгу замечаний и предложений, чтобы действительно отразить, что автомобиль был передан, и сроки оказания услуги нарушены.

В данной ситуации не установлен срок оказания услуги. Этот срок необходимо установить путем записи в Книгу замечаний и предложений.

Потом уже можно предъявлять соответствующее требование о компенсации морального ущерба, а также о возмещении убытков.
В тот же день, когда на СТО приехала съемочная группа СТВ, руководство автомастерской на всех парах бросилось зачищать промахи и сглаживать острые углы,

и отремонтированные авто стали возвращаться к владельцам.

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