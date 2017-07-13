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Всегда на них смотрела, и хотелось понять феномен народной любви: Анастасия Тиханович о родителях

13.07.2017 - 23:32

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Настя, я вот всё время на Вас смотрю, когда Вы выступаете, и всё время думаю: какая-то странная смесь у вас получилась. Ядя такая – вечный маленький ребёнок. Начиная с этой песни «Я у бабушки живу» – всё время ощущение такого хрупкого, маленького ребёнка. Причём, такой настоящий Д’Артаньян – Александр Григорьевич. А вот Вы, когда воспринимаете свой сценический образ – Вы кого в себе больше чувствуете, папу или маму?

Анастасия Тиханович, певица, продюсер:
Вообще-то, я стараюсь чувствовать в себе себя. Для начала. Для того, чтобы просто, когда ты выходишь на сцену… Я на них всегда смотрела и думала, и мне хотелось понять секрет успеха. Но не то, чтобы секрет успеха, а именно феномен людского этого отношения – что такое, когда к тебе относятся, как будто бы ты – член семьи. Народной любви.

И, наверное, просто нужно всегда быть тем, кто ты есть.

Потому что очень многие актёры, артисты – они отличаются от своих образов на сцене и те, кто они есть в жизни. А здесь этого не было никогда. И тогда тебе люди верят, потому что ты говоришь правду о себе.    

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