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«Всех, кто пытается от нас скрыться, всех догоняли». Как работают мотоциклисты спецподразделения ДПС «Стрела»

11.05.2018 - 11:13

Юлия Самусенко, корреспондент:
Сегодня мы узнаем, как работают мотоциклисты спецподразделения «Стрела». 

Они быстрые и ловкие, от них не может скрыться любой нарушитель правопорядка. На первый взгляд, их работа кажется идеальной, ведь верным спутником служит мотоцикл или новый немецкий автомобиль.  

Что входит в задачи спецподразделения ДПС «Стрела»? Что нужно, чтобы попасть в данное спецподразделение? С какими нарушителями приходиться сталкиваться? Как проходят их рейды?

Подробности – в видеоматериале. 

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