«Всех, кто пытается от нас скрыться, всех догоняли». Как работают мотоциклисты спецподразделения ДПС «Стрела»

Юлия Самусенко, корреспондент:

Сегодня мы узнаем, как работают мотоциклисты спецподразделения «Стрела».

Они быстрые и ловкие, от них не может скрыться любой нарушитель правопорядка. На первый взгляд, их работа кажется идеальной, ведь верным спутником служит мотоцикл или новый немецкий автомобиль.

Что входит в задачи спецподразделения ДПС «Стрела»? Что нужно, чтобы попасть в данное спецподразделение? С какими нарушителями приходиться сталкиваться? Как проходят их рейды?