новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Всемирная туристическая организация поддерживает решение Беларуси о введении пятидневного безвизового режима

31.01.2017 - 09:58

Новости Беларуси. Рост экономики и создание новых рабочих мест. Всемирная туристическая организация поддерживает решение Беларуси об упрощении визового режима. По мнению международных экспертов, беспрепятственное посещение нашей страны для жителей 80 стран, благоприятно скажется не только на развитии туристической отрасли.

Безвизовый режим укрепит отношения между деловыми кругами, пойдет на пользу бизнесу и развитию экономики страны в целом.

Напомним, пятидневный безвизовый режим для иностранных граждан на территории Беларуси начинает действовать с 12 февраля. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Обязательным условием безвизового посещения является прибытие в страну через Национальный аэропорт Минск, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Всемирная туристическая организация поддерживает решение Беларуси о введении пятидневного безвизового режима

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Зеленая брендированная буква «і» в ромбе: как будут работать инфоцентры для туристов
Зеленая брендированная буква «і» в ромбе: как будут работать инфоцентры для туристов
«Моя первая книга о Минске»: школьница Елизавета Хилькевич написала детский путеводитель по столице
«Моя первая книга о Минске»: школьница Елизавета Хилькевич написала детский путеводитель по столице
Александр Лукашенко: отмена виз не означает отмену контроля
Александр Лукашенко: отмена виз не означает отмену контроля
Минский тракторный завод
Увидеть создание «Беларуса»: Минский тракторный завод открывает свои двери для туристов
В Брестской крепости начал работу интерактивный информационный центр
Экскурсии, сувениры и буклеты: интерактивный информационный центр начал работу в Брестской крепости
Путеводитель
Безвизовый въезд для иностранцев в Беларусь: как будет работать система и к чему может привести
Реакция в интернете просто зашкаливает: после отмены виз в Беларусь ожидается на 20% больше туристов
Реакция в интернете просто зашкаливает: после отмены виз в Беларусь ожидается на 20% больше туристов
Не будет необходимости выполнять какие-то формальности: условия безвизового въезда в Беларусь
Не будет необходимости выполнять какие-то формальности: условия безвизового въезда в Беларусь
Все новости по теме Государственная политика в сфере туризма
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru