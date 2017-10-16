новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет

16.10.2017 - 17:13

Новости Беларуси. За прохождение анкетирования онлайн высказались и многие участники пробной переписи в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опросить удалось почти 15 тысяч человек. От участия в анкетировании отказалось менее 2% – и это, по международным меркам, идеальный показатель.

Главной новацией кампании стал отказ от бумажных переписных листов в пользу планшетов. Переход оправдал себя в полной мере. Так, в электронном формате анкета – и это доказано – заполнятся в 3 раза быстрее. Что касается вопросов, то их основная часть населению была понятна. Между тем, затруднения возникали при ответах в блоке о занятости и сельхоздеятельности. Эти вопросы будут несколько скорректированы.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Удалось ответить на все поставленные перед органами статистики задачи. То есть мы определили и нагрузку на одного переписчика, мы определились с методологическими положениями, и с организационными вопросами, которые мы сегодня будем отрабатывать и строить календарный план и графики по их разрешению.

Мы определились с использованием планшетов. Поняли, что это большой плюс в проведении переписи. По моим ощущениям, наверное, процентов 30 (может, чуть меньше) готовы будут пройти через интернет, потому что реально было удивительно, когда на селе возрастное население с удовольствием отвечало о том, что оно перепишется через интернет.

Анкетирование проводилась как на дому, так и на стационарных участках. Задействовали в пробной переписи сотрудников органов государственной статистики.

Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи
Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи
Александр Лукашенко: Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина
Александр Лукашенко: Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина
В Беларуси завершается пробная перепись населения  
В Беларуси завершается пробная перепись населения  
Андрей Равков примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Душанбе
Ордена Матери вручат 40 многодетным женщинам Минской области
Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам
Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам
Почти 500 женщин соберет 11 октября форум матерей в Минске
Почти 500 женщин соберет 11 октября форум матерей в Минске
Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы
Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы
Амнистии в этом году не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД
Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД
Все новости по теме Государственная социальная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru