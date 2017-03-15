Всеволод Янчевский назначен директором Парка высоких технологий

Новости Беларуси. Всеволод Янчевский 15 марта назначен директором Парка высоких технологий. Соответствующий указ подписал глава государства. До этого Янчевский занимал должность помощника Президента.
Новости Беларуси. Всеволод Янчевский 15 марта назначен директором Парка высоких технологий. Соответствующий указ подписал глава государства. До этого Янчевский занимал должность помощника Президента.
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