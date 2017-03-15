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Всеволод Янчевский назначен директором Парка высоких технологий

15.03.2017 - 16:55

Новости Беларуси. Всеволод Янчевский 15 марта назначен директором Парка высоких технологий. Соответствующий указ подписал глава государства. До этого Янчевский занимал должность помощника Президента.

Всеволод Янчевский назначен директором Парка высоких технологий

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