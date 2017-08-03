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Вслед за континентальным первенством в Минске в 2019 году может пройти чемпионат мира по современному пятиборью среди студентов

03.08.2017 - 09:05

Новости Беларуси. Чемпионат мира по современному пятиборью среди студентов в 2019 году может принять Минск. После июльского континентального форума, который прошел у нас в стране, международная федерация этого вида спорта выступила с предложением вновь отдать знаковые соревнования Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате Европы-2017 наши пятиборцы смогли завоевать три медали, одна из которых золотая. В женском индивидуальном первенстве не знала равных Анастасия Прокопенко. В Министерстве спорта и туризма победители и призеры, а также тренерский штаб были отмечены грамотами и благодарностями.

Анастасия Прокопенко, чемпионка Европы по современному пятиборью:
Сегодня, наверное, особо знаменательный день – у моей дочки День рождения. Ей сегодня исполняется 4 годика. Так что это вдвойне праздник для меня. И стимул, что я уже давно, 4 года, не получала таких наград. И в будущем буду стараться выполнять то, что умею.

Вслед за континентальным первенством в Минске в 2019 году может пройти чемпионат мира по современному пятиборью среди студентов

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