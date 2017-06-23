Вспышка сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане: погиб ребенок

Вспышка сибирской язвы отмечена в Индии, Бангладеш и Пакистане. Один ребенок погиб от этого заболевания в Бангладеш. С похожими симптомами госпитализированы еще трое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С конца мая общее число заболевших в стране достигло 25 человек. В Пакистане вспышка сибирской язвы наблюдается у домашнего скота. Сейчас ветеринарные службы проводят вакцинацию и лечение животных, чтобы не допустить распространения инфекции.

Данные о возможном заболевании сибирской язвой есть и в Индии. Речь идет о семи заболевших. Точные диагнозы устанавливают специалисты.