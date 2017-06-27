новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости

27.06.2017 - 10:58

Новости Беларуси. Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама проходит в Минске. Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг проведут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что основными во время встречи станут вопросы экономического блока: в планах государств довести взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Большие перспективы и в региональном сотрудничестве.

Ожидается, что по итогам встречи Президентов будет подписан внушительный пакет документов. Также главы государств примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Ханой входит в ряд приоритетных партнеров Минска в Азиатском регионе. Вьетнам для нашей страны – ворота в АСЕАН. Это объединение государств с населением свыше 600 миллионов человек. Беларусь же является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний на рынок Евразийского экономического союза.

Отметим, что Вьетнам заключил соглашение о зоне свободной торговли с государствами-членами ЕАЭС.

Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президенты Беларуси и Вьетнама обсудят стратегию глобального партнерства 27 июня в Минске
Президенты Беларуси и Вьетнама обсудят стратегию глобального партнерства 27 июня в Минске
Официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга начнется 26 июня
Официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга начнется 26 июня
Что планируют обсудить на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама 26-28 июня
Что планируют обсудить на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама 26-28 июня
Беларусь готова поделиться с Вьетнамом опытом в обеспечении правопорядка
Беларусь готова поделиться с Вьетнамом опытом в обеспечении правопорядка
Беларусь-Вьетнам: документы о совместном производстве техники МАЗ подписаны в Ханоэ
Беларусь-Вьетнам: документы о совместном производстве техники МАЗ подписаны в Ханоэ
Вьетнамские военные журналисты знакомятся с Беларусью
Вьетнамские военные журналисты знакомятся с Беларусью
В Совете Республики ратифицировали соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом
В Совете Республики ратифицировали соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом
Белорусские самосвалы и автобусы будут выпускать во Вьетнаме
Белорусские самосвалы и автобусы будут выпускать во Вьетнаме
Все новости по теме Беларусь-Вьетнам
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru