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Вступительная компания и учебники: Александр Лукашенко обсудил с Василием Жарко и Игорем Карпенко подготовку к новому учебному году

15.08.2017 - 13:48

Новости Беларуси. Развитие сферы образования, совершенствование приемной компании и проблемы, которые нужно решить до начала нового учебного года. За 2 недели до 1 сентября Президент на рабочей встрече с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко расставил точки над «i» по ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересовало главу государства, в первую очередь, как проходит вступительная компания. Колледжи и лицеи продолжат набор учащихся до 20 сентября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне хотелось бы знать в этом плане основное: как окончательно будем корректировать правила приема? Такая была задача поставлена всем, кто контролировал ход вступительной кампании. Как мы доработаем, изменим или вернемся может где-то к старому? Много времени прошло, в течение которого мы апробировали разные подходы. На чем остановимся?

Второй вопрос не менее важный – о готовности к учебному году дошкольных, школьных учебных заведений, средних, высших учебных заведений. И какие в этом плане у нас проблемы есть (если они есть)? В этом плане вопрос также первостепенной важности – это обновление учебных программ и учебники. Я проблем не вижу, потому что по каждому учебнику можно создать группу, и они успешно, даже по вертикали, от 5 класса или 6-го,7-го до 11-го приведут в порядок эти учебники и с большим удовольствием. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые находятся наверху знаний.

Президент обратил внимание на необходимость проведения школьных базаров при подготовке к новому учебному году. Особый акцент – на малообеспеченные семьи и детей-сирот. Им традиционно оказывается помощь.

Еще одна тема – подготовка к Республиканскому педагогическому совету. Участие в нем планирует принять и глава государства.

Вступительная компания и учебники: Александр Лукашенко обсудил с Василием Жарко и Игорем Карпенко подготовку к новому учебному году

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