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«Всё больше нужно будет специалистов, которые имеют современные знания»: глава Нацбанка Беларуси о цифровой экономике

24.12.2017 - 23:30

Новости Беларуси. Если в 1977 году крылатой фразой стало выражение одного инвестора: «Нет ни одной причины, чтобы кто-либо захотел бы держать у себя дома компьютер», то сегодня без компьютеров невозможно представить жизнь.

Технологии дают возможность делать великие вещи. И вот сегодня некоторые финансисты уже утверждают, что через 30 лет интернет станет важнее нефти. Другие называют новым золотом биткоин. Экономика и промышленность ускоряются. Технология сегодня имеет срок годности, как у банана. Новый мобильник устаревает через пару недель после появления на рынке.

Как криптовалюта влияет на реальный сектор и удастся ли цифровым технологиям сделать экономику Беларуси сильнее? На эти и другие вопросы программе «Неделя» ответил глава Национального банка Павел Каллаур.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
В Национальном банке электронный документооборот. Мы посчитали: только за 1 год мы сэкономили 600 деревьев. Теперь представьте в масштабах страны, какая это экономия. Если к этому еще добавить вопросы использования роботов – а это программные продукты, которые позволяют непосредственно постоянно повторяющиеся операции делать в автоматическом режиме – мы просто высвобождаем очень много людей, которые занимаются непроизводительной работой. Всё больше нужно будет специалистов, которые имеют современные знания.

А что значит интересная, творческая работа для молодежи? Это позволяет не только этих специалистов оставлять в стране. Это позволяет, в том числе, иметь им хорошую заработную плату.

Если это всё в комплексе посмотреть, это имеет очень огромный масштаб в целом для страны.

«Всё больше нужно будет специалистов, которые имеют современные знания»: глава Нацбанка Беларуси о цифровой экономике

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