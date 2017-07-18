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«Всё было быстро, слажено, без заминки»: антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом

18.07.2017 - 17:33

Новости Беларуси. Совместную антитеррористическую тренировку завершили подразделения спецназа Беларуси и Народной полиции Китая. Заключительные показательные выступления прошли на полигоне под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы провели контртеррористическую операцию. По легенде, боевики захватили населенный пункт и укрываются в автобусах. Объектами атаки стали два городских здания. Для поиска и ликвидации террористов СОБРу и «Ловчему Соколу» – так называется отряд из Китая – понадобилось около получаса.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Элементы боевого порядка при такой специальной операции, как, например, уничтожение террористического формирования – очень сложные. Чтобы добиться такого взаимодействия, им хватило всего 7 дней. На мой взгляд, занятие очень удалось, всё было быстро, слажено, без заминки.

«Единый щит» длился в Беларуси неделю. Это первое подобное мероприятие. Бойцы спецназа отрабатывали приемы и методы борьбы с терроризмом. Не исключено, что такие тренировки станут регулярными.

«Всё было быстро, слажено, без заминки»: антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом
Антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом
Фото. Антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом
Антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом
Фото. Антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом

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