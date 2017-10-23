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Всё для стройки, ремонта и декора: новый строительный гипермаркет «ОМА» открылся в Минске

23.10.2017 - 12:03

Всё для стройки, ремонта и декора теперь можно найти под одной крышей. 70 тысяч наименований товаров разместились на площади в 1 гектар в новом столичном гипермаркете «ОМА», который открылся в конце прошлой недели.

Один из самых полезных ноу-хау: персональный консультант, который будет помогать вести ваш ремонт от начала до конца. Ещё одна новая услуга – «101». Вернуть товар ненадлежащего качества можно будет в течении 101 дня.

Размещая на одной площадке целый кластер дополнительных услуг, а это: химчистка, изготовление ключей, дизайн услуги, починка обуви и других изделий, ксерокопия и печать – «Ома» окружает покупателей максимальной заботой.

Приходите в новый строительный гипермаркет «ОМА» по адресу Каменногорская, 118 за удачными покупками!

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