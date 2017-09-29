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«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве

29.09.2017 - 16:01

Новости Беларуси. Бочка, штопор, вертикаль и петля. Открытый чемпионат страны по высшему пилотажу проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудеса на виражах показывают летчики-спортсмены из Беларуси, России и Латвии. Самое захватывающее зрелище, когда самолеты выполняют фигуры на минимальной высоте – всего в 100 метрах от земли. Каждый летчик демонстрирует обязательную и произвольную программы.

Тимур Урбанович, летчик-спортсмен:
Самая сложная фигура в данной программе для меня это «восьмерка». Потому что необходимо соблюдать радиусы округлостей. С высоты полета – Могилев город красивый.

Александра Чеботарева, летчик-спортсмен (Россия):
Конечно, перегрузки до 6-7 единиц. И такое бывает. Но в целом мне это приносит большое удовольствие. Мне всё очень нравится.

Владимир Котельников, заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу (Россия):
Когда сюда попадаю, здесь, если честно, сразу ностальгия. Потому что в России таких клубов уже нет. Здесь и хорошие самолеты, хороший коллектив, хорошее место, хороший город. Всё на самом высоком уровне.

Могилевский аэроклуб претендует на проведение Чемпионата мира по высшему пилотажу. В случае победы в 2019 году сюда приедут лучшие спортивные летчики планеты.

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве

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