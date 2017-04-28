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Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

28.04.2017 - 21:02

Новости Беларуси. Жильё моё. Кто создаст домашний уют в казённом доме? И как служебные квадраты превратить в личные? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Гурский и главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений Татьяна Воробей.

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Выселят ли из служебного жилья после выхода на пенсию?
Как разделить арендную квартиру после развода?
«20 лет прожили в служебной квартире и теперь выселяют, другого жилья у нас нет»
Могут ли перераспределить из-за отсутствия жилья по месту работы?
Кто оценивает состояние служебного жилья?
«Сесть и плакать. Не думала, что в такую халупу попаду»: как семья с малышом выживает в ветхом служебном жилье
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