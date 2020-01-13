«Всё время едем «максималку». Вязович занял 6 место на восьмом этапе «Дакара», но остался в тройке лидеров в общем зачёте
Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади большая часть сложнейшего маршрута.
Сегодня, 13 января, восьмой этап получился достаточно скоротечным. После вчерашней трагедии – гибели португальского мотоциклиста – организаторы решили не выпускать на трассу мотоциклы и квадроциклы.
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Этот этап прошел в окрестностях города Вади-ал-Давасир, и скоростной участок составил 477 километров. Ландшафт изобиловал песчаными дюнами и высокими барханами. Экипаж под руководством Сергея Вязовича сегодня занял 6 место, отстав от лидера этапа и лидера общего зачета россиянина Андрея Каргинова на КАМАЗе на 43 минуты. Еще один МАЗ под управлением Алексея Вишневского финишировал 10-м.
Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар-2020»:
Это вообще несложно, скучно, все время едем «максималку», но у нас ничего не поменялось по мощности. Поэтому только так, ничего с этим пока не можем поделать.
Алексей Вишневский, участник ралли-рейда «Дакар-2020»:
Да, он достаточно скоростной, много было плато скоростных. Хватало сегодня и дюн, и песочка – всего хватало. Для нас прошел достаточно гладко, только в одном месте я чуть-чуть подошибся – на гребне подсел. Мы выпрыгнули, быстро откопались.
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Несмотря на некоторые проблемы с машиной, Сергей Вязович и его экипаж продолжает удерживаться в тройке лидеров в зачете грузовиков. Алексей Вишневский – 8-й в генеральной классификации. До финиша легендарного ралли-марафона остается 4 этапа.
Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»
Новости Беларуси. Экватор ралли «Дакар-2020». После шестого этапа белорусский экипаж Сергея Вязовича удерживается в тройке лидеров в общем зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противостояние лучших автогонщиков на этот раз проходит в песках пустыни. Среди песчаных плато и дюн нашим экипажам нелегко дается конкурировать в скорости с двигателями традиционных лидеров КАМАЗов.
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Ровно на середине многодневного марафона наши участники выложились по максимуму. Проехать необходимо было 830 километров, из них 477 – в «боевом» режиме. Белорусский гонщик Сергей Вязович отстал от победителя на 12,5 минут и закрепил свои позиции в топ-3. Еще два белорусских экипажа под руководством Алексея Вишневского и Александра Василевского финишировали под восьмым и девятым номерами.
Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Максимальная скорость была. Сложности по навигации, по маршруту держали постоянно максимальную скорость. Пески, конечно, были, плато. Прошли великолепно, ошибок не было.
Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Дюн было много. В целом неплохо прошел для нас спецучасток, без каких-либо остановок.
Следующий этап 12 января. Участников ждет один из самых опасных участков – более 500 километров между дюнами и скалами.
Ралли-марафон завершится 17 января. Участвуют в гонке полсотни грузовиков со всего мира. Впервые знаменитая трасса проходит по пескам Саудовской Аравии.