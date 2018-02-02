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«Всё зависит от менталитета»: нужны ли Минску платные парковки?

02.02.2018 - 23:58

Новости Беларуси. С 1 марта 2017 года на бульваре Мулявина появилась платная парковка. И теперь здесь всегда можно найти место, чтобы оставить свой автомобиль.
Через 3 года в Минске количество платных машино-мест увеличится в 10 раз и составит порядка 25 тысяч.

Сейчас в городе 39 платных парковок на 2,5 тысячи автомобилей.

В 2019 году появится ещё порядка 3 тысяч новых мест, а парковок станет уже 70.

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»: 
К сожалению, у людей некоторых существует мнение, что создание платных автомобильных парковок – это желание властей города взять какие-то денежные средства с людей. Основная задача парковки платной – это разгрузить центр города и создать необходимые условия для уверенности автовладельца, что приехав в ту или иную точку города, мы сможем припарковаться.

Основная задача, которая решается оплатой – это создание порядка 25% свободных мест на парковке.


А это значит, куда бы вы ни приехали по делам – место для вас найдется. Однако мнения минчан насчёт оплаты парковок разделились.

Белорусы:
В центре города везде платные парковки. Отношусь к ним не очень, я на рабочей машине, привёз документы, а ставить негде.

Считаю, что не должно быть платных парковок, чтобы любой человек мог приехать и стать, куда ему угодно.

Всё зависит от менталитета наших граждан.

Мне роли не играет – будет это платная или бесплатная парковка.


Сверхзадача увеличения числа платных парковок – создание благоприятных условий для жизни людей. Сюда входит и снижение транспортной нагрузки в центре, и уменьшение числа пробок в часы пик, и улучшение экологической ситуации в городе.

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»: 
Наши расчёты показывают, что с введением в том или ином районе города платной парковки показатели экологии значительно улучшаются.

Перед тем, как сделать какой-то участок городской парковки платной, проводится специальная работа.


Водителей предупреждают целый месяц о том, что в скором времени оставить здесь автомобиль обойдётся, как минимум, в рубль в час.

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»:
Верхний город – самая центральная часть города, самая востребованная: туристы, социальные объекты, госучреждения. Вот – 5 рублей в час.

Стимулирует человека отказаться от длительной парковки.

Инспектор на парковке за неуплату штраф автомобилисту  не выпишет. А вот сотрудник ГАИ – может.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Люди у нас хорошие. Это показал опыт. В процессе извещения, предупредив, что это – зона платной парковки, достаточно высокий процент законопослушно оплачивают, понимают, что это – нужная мера.

В Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Москве в центре города машину в будни бесплатно не оставишь.

У мегаполисов свои правила жизни.

Главное, чтобы жители города понимали: оплата парковки – всего лишь способ сделать так, чтобы вам было, куда поставить свой автомобиль.

Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

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