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Вторая победа в сезоне: хоккеисты минского «Динамо» обыграли челябинский «Трактор»

11.09.2017 - 23:58

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» добилось второй победы в текущем чемпионате КХЛ. Что вдвойне приятно – сухой. На льду «Минск-Арены» оказались повержены гости из челябинского «Трактора», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Начало встречи выдалось для «зубров» традиционно непростым, но чудо-гол в исполнении новичка Джека Скилле расслабил команду и придал уверенности. В дальнейшем успех закрепили голы Евгения Лисовца и Куинтона Хаудэна – 3:0. Скилле, к слову, принял участие и в этих результативных атаках – на его счету ассистентские баллы.

Источник фото: hcdinamo.by

«Динамо-Минск» – «Трактор»: победа вернулась на «Минск-Арену»

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