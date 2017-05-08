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Второй благотворительный фестиваль добра «Шоколадные ладошки» прошел 8 мая в Минске

08.05.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Благотворительный фестиваль добра прошел 8 мая в Минске. Уже второй год подряд он дарит радость мальчикам и девочкам разных возрастов, интересов и возможностей. «Шоколадные ладошки» – проект, где дети могут пообщаются и подарить друг другу открытки, сделанные своими руками.

Нынешний форум собрал более 120 ребят, многие из них стали участниками праздничного концерта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Свистунова, организатор фестиваля:
Мы решили организовать благотворительный фестиваль добра «Шоколадные ладошки» для того, чтобы действительно искренне объединить деток особых, здоровых деток из приютов, чтобы показать, что нет никаких границ.

Людмила Кондрашова, директор государственного учреждения «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:
Мы проводим фестиваль в канун Дня Победы. Дети шумят, радуются, живут в добре, потому что кто-то, может быть, плохо ходит, кто-то плохо слышит, кто-то плохо видит, кто-то талантлив, но они сегодня дарят добро друг другу.

Минский фестиваль добра по праву можно назвать международным. За акцией с интересом следят в России, Украине, Германии, США и других странах.

Второй благотворительный фестиваль добра «Шоколадные ладошки» прошел 8 мая в Минске

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