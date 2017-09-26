Второй благотворительный гала-ужин ЮНИСЕФ пройдет 7 октября

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – координатор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси информационной Кристина Дулевич.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – координатор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси информационной Кристина Дулевич.
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