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Второй благотворительный гала-ужин ЮНИСЕФ пройдет 7 октября

26.09.2017 - 11:54

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – координатор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси информационной Кристина Дулевич.

Кристина Дулевич

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