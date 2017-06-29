Второй фестиваль белорусской культуры «День вышиванки» пройдёт в Минске 2 июля: какими событиями будет наполнен этот день?

2 июля в Беларуси будет отмечаться праздник – День белорусской вышиванки. Какими событиями будет наполнен этот день? Подробнее – в интервью телеканала СТВ с художественным руководителем Республиканской акции «День вышиванки» Александром Должевским.
2 июля в Беларуси будет отмечаться праздник – День белорусской вышиванки. Какими событиями будет наполнен этот день? Подробнее – в интервью телеканала СТВ с художественным руководителем Республиканской акции «День вышиванки» Александром Должевским.
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